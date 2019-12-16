Царапины и повреждения на припаркованном во дворе автомобиле — самый неприятный сюрприз для автомобилиста. Многие водители признаются, что и сами не замечают, как притирают соседние машины: не слышат подозрительные звуки из-за громкой музыки или просто не обращают на них внимания. Иногда автомобили повреждают дорожные рабочие. В любом случае разбираться и искать виноватых приходится потерпевшим.

Куда нужно звонить

Определение ДТП дано в Правилах: это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены ТС, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. На оформление ДТП приезжают инспекторы, при этом, если второй участник ДТП с места скрылся, разыскивать его должны сотрудники ГИБДД.

Однако случаи повреждения транспортных средств третьими лицами, то есть не водителями, оформляют местные участковые. «Поэтому автовладельцы должны тщательно осмотреть следы повреждений, чтобы определиться, кого именно вызывать на место происшествия, — пояснил ведущий юрист Европейской юридической службы Максим Беканов. — Так, можно поискать следы краски от чужого автомобиля, характерные вмятины. Если сомнений в том, что вас задел автомобиль, не остается, звоните в ГИБДД».

Что нужно сделать

В ожидании сотрудников полиции можно самостоятельно провести небольшое расследование — изучить припаркованные поблизости автомобили, поговорить с соседями — возможно, они видели, что произошло с вашей машиной. «Если водитель осмотрел двор и нашел второй автомобиль с похожими повреждениями, об этом можно сообщить в ГИБДД. Виновен тот автовладелец или нет, выяснится в ходе разбирательства. За такие предположения какая-либо ответственность потерпевшей стороне не грозит», — объяснил Беканов.

Записи с камер видеонаблюдения также помогут найти виновника ДТП. Для ускорения процесса получения материалов эксперты советуют водителям самим озаботиться этим вопросом. Стоит иметь в виду, что владельцы видеокамер законодательно не обязаны предоставлять записи гражданам по личному запросу, но в целом могут пойти навстречу. Для начала нужно написать заявление о повреждении автомобиля на имя участкового. Но автомобилисты жалуются, что такие записи некоторые компании не хранят дольше трех суток, а участковые затягивают с запросами.

К примеру, водитель из Москвы Сергей считает, что стал жертвой рабочих-вандалов, но получить видеозаписи с помощью участкового не смог. Осенью автомобилист оставил свою Mazda3 на общественной парковке у места работы на западе столицы. Вернувшись через неделю за машиной, владелец не узнал свою иномарку, которая была изуродована. Неизвестные при помощи острых предметов, напоминающих ножи и отвертки, изрезали практически все части кузова.

Автомобиль находился на бесплатной стоянке в районе Тропарево-Никулино почти неделю. Сергей предположил, что инцидент произошел, когда дорожники меняли бордюры как раз на той парковке, где стояла его машина. Mazda3 стояла максимально близко к бордюру и поэтому могла помешать проведению работ на части улицы. Водитель считает, что дорожники таким образом решили его наказать.

Потерпевший сразу вызвал полицию — на место приехали сотрудники ОМВД по району Тропарево-Никулино, после чего Сергей поехал в отделение для составления заявления. Однако, как уверяет водитель, записи с камер полицейские добывать не стали, а виновников так и не нашли. Ремонтировать автомобиль пришлось за свой счет.

Стоит ли договариваться без полиции

Если водитель считает, что нашел виновника аварии (например, по характерным следам на другой машине), эксперты не советуют пытаться урегулировать конфликт без участия сотрудников полиции. «В большинстве случаев люди не признают свои ошибки, особенно если это означает необходимость компенсировать материальный ущерб, — считает адвокат Александр Леманн. — Они будут все отрицать. А вы из лучших побуждений можете просто остаться ни с чем».

Поэтому эксперт рекомендует сразу руководствоваться нормами ПДД: позвонить в ГИБДД, сделать самостоятельно несколько фотоснимков. Полицейские, в свою очередь, сделают замеры, фотографии, видео, найдут подозреваемого и будут сами разбираться, кто виноват. «Даже если изначально человек в беседе согласится заплатить за повреждения, не факт, что он исполнит свое обещание. Потом доказать уже ничего не получится — если вы уедете с места происшествия, восстановить картину произошедшего не получится», — объясняет Леманн.

Как возместить ущерб и что грозит уехавшему

Возмещение за причиненный автомобилю вред потерпевший может получить со страховой компании в рамках полиса ОСАГО, но только если получится установить личность виновника ДТП. Если гражданская ответственность виновника не застрахована, то придется обратиться к нему с досудебной претензией, а затем и с гражданским иском в суд. Размер ущерба определяется при помощи экспертизы.

Что касается уехавшего нарушителя, то, в соответствии с ч. 2 ст. 12.27 КоАП, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния грозит лишением прав на срок от одного года до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток.

Адвокат Александр Леманн объясняет, что побег с места ДТП трактуется законом как очень подозрительное действие и поэтому так строго наказывается: «У сбежавшего водителя может быть при себе оружие, наркотики, он может быть в розыске. Законодатель исходит из того, что если автомобилист уезжает, значит у него были на это какие-то причины».

По словам эксперта, если человек не замечает, что наезжает на препятствия, задевает другие автомобили, то суды трактуют эти ситуации однозначно — лишают водителей прав, чтобы те задумались об улучшении своих навыков. «Если вы не чувствуете, что устроили аварию, то есть повод задуматься, а насколько успешно вы прошли медкомиссию для получения прав», — сказал адвокат.

Что делать, если виноваты коммунальные службы

Если автовладелец предполагает, что его машину повредили сотрудники коммунальных служб, эксперты все равно советуют обращаться в полицию. «Конечно, можно обратиться с запросом к коммунальщикам о том, счищали ли они, например, снег на крыши машин либо не повредили ли автомобиль эвакуатором. Но без доказательств эти догадки таковыми и останутся, — считает Леманн. — Эффекта никакого не будет, они просто будут все отрицать».

Поэтому после составления заявления в полицию нужно делать оценку ущерба, собрать все материалы и направить иск о возмещении ущерба в суд. Дело в том, что госучреждения не имеют права самостоятельно принимать решения о компенсациях. Для этого им необходимо именно судебное решение. К примеру, несколько лет в Москве автомобилистке пришлось судиться с коммунальщиками после того, как ее машину засыпали снегом и льдом с крыш во время уборки. Пытаясь защитить автомобили, дворники накрыли их старыми матрасами, но это не помогло. Несмотря на наличие свидетелей, добровольно признавать вину в ГБУ «Жилищник» не стали.